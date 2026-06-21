Catania, sparatoria in strada per una faida nel clan Cappello-Bonaccorsi

Nella serata dell’11 giugno personale della Polizia di Stato è intervenuto a Catania in piazza Beppe Montana, nel quartiere “San Giovanni Galermo”, in quanto era stata segnalata l’esplosione di diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto non erano presenti i soggetti coinvolti, ma venivano recuperati numerosi bossoli vicino ad un chiosco ed una pistola nei pressi di un campetto di calcio. Poco dopo i sanitari dell’ospedale Policlinico riferivano che si erano presentati tre soggetti di minore età feriti da colpi di arma da fuoco in diversi punti del corpo, di cui uno in condizioni più gravi. In fase di sopralluogo, oltre al materiale balistico venivano rinvenuti degli scooter, uno dei quali presentava un foro verosimilmente prodotto dall’impatto di un proiettile. Negli stessi momenti, i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania intercettavano in via San Paolo, a Gravina di Catania (CT), tre scooter con a bordo ciascuno due soggetti, travisati con passa montagna e targhe occultate. I militari ingaggiavano un inseguimento con uno dei motoveicoli e durante la fuga il passeggero, caduto dal mezzo, si disfaceva, lanciandolo in un terreno, di un oggetto rivelatosi poi essere una pistola, calibro 9×21 con colpo in canna, risultata oggetto di furto in abitazione. Grazie al raccordo informativo tra la Squadra Mobile e la Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania, veniva arrestato nell’immediatezza l’uomo che si era disfatto della pistola – che aveva violato tra l’altro la misura degli arresti domiciliari – ritenuto gravemente indiziato dei delitti di tentato omicidio premeditato in concorso, detenzione e porto d’armi, ricettazione ed evasione, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione mafiosa denominata clan Cappello – Bonaccorsi. L’analisi delle immagini ha permesso alla Squadra Mobile, sempre nella stessa nottata, di identificare ed arrestare il giovane minorenne che, dopo aver sparato ai soggetti sugli scooter, era stato costretto ad abbandonare la pistola. Alla base del conflitto a fuoco una fibrillazione interna a due diverse componenti del clan Cappello – Bonaccorsi, per motivi non ancora chiariti.