Taylor Swift e Travis Kelce annunciano il matrimonio

La popstar statunitense Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce hanno annunciato ufficialmente la loro decisione di sposarsi. I due sono fidanzati da più di due anni. “Il tuo insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano”, ha scritto la popstar in un post su Instagram.

Trump: “Auguro loro tanto amore”

“Auguro loro tanto amore”. E’ l’augurio che Donald Trump fa a Taylor Swift e Trevis Kelce, che oggi hanno annunciato il loro matrimonio. “Credo che lui sia un grande giocatore e un grande persona e lei è fantastica”, ha detto il presidente Usa, evitando i toni polemici usati in passato nei confronti della popstar. “Gli auguro tanto amore”, ha detto ancora Trump, rispondendo alla domanda di una giornalista.