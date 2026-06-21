Libano, il sito archeologico di Tiro danneggiato dagli attacchi israeliani

I siti del patrimonio archeologico della città costiera meridionale di Tiro, in Libano, sono stati danneggiati dai bombardamenti israeliani nel corso del conflitto in corso con il gruppo militante Hezbollah. La città affacciata sul Mar Mediterraneo è nota per i suoi iconici resti di epoca romana. Molti degli edifici colpiti a Tiro si trovavano nelle vicinanze dei siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Tuttavia, un attacco che ha colpito un edificio proprio accanto alla Necropoli ha causato danni notevoli: i detriti sono finiti all’interno del sito, distruggendo un mosaico, abbattendo la parte superiore di alcune colonne iconiche e danneggiando parti della strada romana.