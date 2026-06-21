Senago, auto con 9 persone a bordo finisce in un canale: morti 3 minorenni

Tre minorenni sono morti in un incidente stradale avvenuto nel Comune di Senago, in provincia di Milano, dove un’auto, a bordo della quale viaggiavano nove persone, è uscita fuori strada ed è precipitata nel Canale Villoresi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con i carabinieri.Le squadre di soccorso, intervenute con numerosi mezzi e personale specializzato, hanno immediatamente avviato le operazioni di salvataggio e ricerca. In una prima fase sono state recuperate sette persone, di cui sei affidate alle cure del personale sanitario e una deceduta.Nel corso delle successive operazioni di recupero del veicolo, i Vigili del Fuoco hanno individuato e recuperato all’interno dell’autovettura anche le altre due persone decedute.Le operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza dell’area sono attualmente in corso. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, hanno operato il personale sanitario Areu e i carabinieri della stazione Rho per gli accertamenti di competenza. Il 18enne che era alla guida dell’auto aveva un valore di molto superiore al limite del consentito di 0,5 g/l dopo aver effettuato l’alcoltest. Il ragazzo si trova ora all’ospedale Niguarda di Milano dove è piantonato in forte stato di shock in attesa del provvedimento dell’arresto