Incidente a Senago, auto finisce nel canale Villoresi: morti tre minorenni, il conducente positivo all’alcoltest

Grave incidente stradale a Senago, in provincia di Milano, dove un’auto con a bordo nove persone è uscita di strada ed è precipitata nel Canale Villoresi. Nel drammatico bilancio dell’incidente, avvenuto nel territorio comunale, sono morti tre minorenni. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Dinamica dell’incidente a Senago: auto nel canale Villoresi

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiavano le nove persone è finito fuori controllo per cause ancora in corso di accertamento, terminando la sua corsa nelle acque del Canale Villoresi. Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno coinvolto numerosi mezzi e personale specializzato, impegnati nelle ricerche e nel recupero delle persone coinvolte.

Il bilancio: tre minorenni morti e sei feriti

In una prima fase, i soccorritori hanno recuperato sette persone: sei sono state affidate alle cure del personale sanitario, mentre una è stata trovata già deceduta. Successivamente, durante le operazioni di recupero del mezzo, i Vigili del Fuoco hanno individuato e recuperato all’interno dell’abitacolo altre due vittime, entrambe minorenni. Il bilancio complessivo è quindi di tre giovani morti e diversi feriti, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

Soccorsi e indagini in corso

Le operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso. Sul posto operano anche il personale sanitario dell’AREU Lombardia e i carabinieri della tenenza di Rho, impegnati negli accertamenti e nelle indagini per ricostruire con precisione le cause dell’incidente.

Vittime sono due ragazzi e una ragazza 17enni

Hanno 17 anni le vittime dell’incidente stradale che è avvenuto questa mattina intorno alle 5 dove una Audi con a bordo 9 giovani è uscita di strada finendo nel canale Villoresi a Senago, nell’hinterland di Milano. Da quanto si apprende si tratta di una ragazza e due ragazzi che non sarebbero riusciti a uscire dalla vettura che si è inabissata nelle acque del canale artificiale: gli altri passeggeri sono invece stati ritrovati dai soccorritori fuori dall’auto. Tutti sono stati portati in giallo al Niguarda.

Positivo ad alcoltest il 18enne alla guida dell’auto

È risultato positivo all’alcoltest il 18enne che era alla guida dell’auto Audi A2 inabissatasi nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Il valore sarebbe di molto superiore al limite del consentito di 0,5 g/l. Il ragazzo si trova ora all’ospedale Niguarda di Milaon dove è piantonato in forte stato di shock in attesa del provvedimento dell’arresto.

Salvini: “Autista auto finita in canale ubriaco, inaccettabile”

Tre giovani vite spezzate, sei ragazzi feriti. In nove a bordo della stessa auto finita in un canale, l’autista ubriaco.

Inaccettabile.



Noi possiamo approvare tutte le leggi possibili per aumentare la sicurezza stradale (e i dati del nuovo Codice della Strada sono incoraggianti,… pic.twitter.com/mIOD4M5AZm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 21, 2026

“Tre giovani vite spezzate, sei ragazzi feriti. In nove a bordo della stessa auto finita in un canale, l’autista ubriaco. Inaccettabile. Noi possiamo approvare tutte le leggi possibili per aumentare la sicurezza stradale (e i dati del nuovo Codice della Strada sono incoraggianti, con oltre 100 morti in meno rispetto all’anno precedente!), ma ancora non basta. La prima causa di morte per i giovani continuano a essere gli incidenti in strada, non la malattia o la droga”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, in un post su X in merito all’incidente stradale avvenuto a Senago, nel Milanese.

“Voglio scrivere direttamente ai ragazzi, agli studenti e ai neopatentati, voglio raggiungerli nelle case e incontrarli nelle scuole. La vita è sacra ed è solo una. Una preghiera e un pensiero per le famiglie e per gli amici delle vittime di queste tragiche ore”, conclude il post del leader della Lega.

Sindaca Senago: “Tragedia enorme, vittime troppo giovani”

“A nome di tutta la comunità posso solo esprimere un grande cordoglio per le vittime e i feriti: si tratta di una enorme tragedia anche per l’età delle vittime che sono troppo giovani. Ci stringiamo alle famiglie in questo momento”. È il commento della sindaca di Senago, Magda Beretta, a LaPresse in merito all’incidente avvenuto questa mattina in via per Cesate, e che ha visto una Audi A2 inabissarsi nel canale Villoresi, con tre 17enni morti.

“Si tratta di una strada secondaria che porta in centro da Cesate, nei pressi del campo da baseball, che ha la ciclabile e un’area verde tra la strada e il canale, con la staccionata che percorre la via”, ha spiegato la prima cittadina a LaPresse, precisando che si tratta di una “strada a 30 km/h” all’interno del Parco delle Groane.