Iran, Vance: "Speriamo in progressi sul nucleare e sul cessate il fuoco in Libano"

(LaPresse) Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato in Svizzera per prendere parte ai nuovi negoziati internazionali sul programma nucleare iraniano e su un possibile accordo di cessate il fuoco in Medio Oriente. I colloqui coinvolgono la delegazione iraniana e puntano a definire un’intesa provvisoria per mettere fine alle tensioni militari nella regione. Al tavolo dei negoziati sono presenti anche mediatori del Qatar e rappresentanti politici pakistani, in un tentativo diplomatico multilaterale per ridurre l’escalation del conflitto. L’arrivo di Vance è stato ritardato a causa dell’intensificarsi degli scontri in Libano tra Israele ed Hezbollah, che continuano ad alimentare un clima di forte instabilità nell’area. Nel frattempo, restano contrastanti le informazioni sulla situazione nello Stretto di Hormuz: Teheran sostiene di averne interrotto la navigazione, mentre il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma che il traffico marittimo prosegue regolarmente. Prima della partenza, Vance ha dichiarato ai giornalisti che la sua permanenza potrebbe durare solo “uno o due giorni”, sottolineando l’urgenza di ottenere progressi sia sul dossier nucleare iraniano sia su un possibile cessate il fuoco in Libano. Rispondendo alle domande sulla possibile influenza dei combattimenti sui negoziati, il vicepresidente americano ha affermato che la situazione “sta migliorando” e che si registrerebbe un parziale allentamento delle tensioni. L’obiettivo dichiarato è quello di stabilizzare l’intera regione, interrompendo il ciclo di attacchi e rappresaglie che continua ad alimentare il conflitto. Secondo Vance, infatti, il nodo principale resta la dinamica di escalation tra le parti: “chi spara e chi risponde”, un meccanismo che rende difficile qualsiasi processo di pace duraturo. I negoziatori puntano quindi a creare le condizioni per un cessate il fuoco stabile che consenta di riaprire un percorso diplomatico più ampio in Medio Oriente.