Iran, Vance in Svizzera per i negoziati con Teheran. Raid israeliani in Libano: 7 morti

I primi colloqui diretti fra Stati Uniti e Iran dopo la firma a distanza del memorandum di intesa da parte dei presidenti Donald Trump e Masoud Pezeshkian in Svizzera, a Bürgenstock. Il dossier più caldo resta quello relativo al Libano. Nel tardo pomeriggio di sabato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha fatto sapere di aver ordinato all’esercito di cessare il fuoco, pur confermando che le forze armate resteranno nel sud del Paese. Una decisione che, viene spiegato, è giunta “in coordinamento con gli Stati Uniti”. Donald Trump intanto, in maniera sibillina, ha voluto ribadire come – a suo dire – possa controllare le decisioni di Israele.

Guerra Usa-Iran, le notizie in diretta Inizio diretta: 21/06/26 07:00 Fine diretta: 21/06/26 23:00