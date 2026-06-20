Repubblica Dominicana, le immagini del rogo che ha devastato il resort di lusso

(LaPresse) Paura nella Repubblica Dominicana, dove un vasto incendio ha devastato il resort di lusso Viva Dominicus Beach by Wyndham, nella località turistica di Bayahibe. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto la struttura, rendendo necessaria l’evacuazione di circa 1.700 turisti, trasferiti in hotel vicini. Secondo i media locali, una turista italiana avrebbe perso la vita nel rogo, mentre diverse persone hanno ricevuto assistenza medica. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio: secondo le prime ricostruzioni, il forte vento e la presenza di coperture in paglia avrebbero favorito la rapida propagazione delle fiamme. Il vicino resort Dominicus Palace, appartenente allo stesso gruppo alberghiero, non ha riportato danni e continua a operare regolarmente.