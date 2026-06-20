Repubblica Dominicana, maxi incendio devasta resort: morta una turista italiana

Un vasto incendio ha devastato un resort di lusso nella Repubblica Dominicana, costringendo all’evacuazione di circa 1.700 turisti. Il rogo ha quasi completamente distrutto la struttura ricettiva situata nella località balneare di Bayahibe, una delle mete più frequentate dai visitatori internazionali sulla costa sud-orientale del Paese.

Secondo quanto riferito dai media locali, una turista italiana avrebbe perso la vita nell’incendio, mentre diversi ospiti hanno necessitato di assistenza medica dopo essere stati coinvolti nell’emergenza.

Il rogo al Viva Dominicus Beach: resort quasi distrutto

L’incendio ha colpito il Viva Dominicus Beach by Wyndham, una delle strutture turistiche più note della zona. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando ingenti danni e rendendo necessaria l’immediata evacuazione degli ospiti presenti nel complesso.

Le autorità locali hanno confermato che il resort è stato quasi completamente distrutto dal fuoco, mentre le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore.

Evacuati circa 1.700 turisti: trasferiti in hotel vicini

Il Centro Operativo di Emergenza della Repubblica Dominicana ha reso noto che circa 1.690 turisti sono stati evacuati dalla struttura e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive della zona.

L’intervento coordinato dei soccorritori ha consentito di allontanare rapidamente gli ospiti dall’area interessata dall’incendio, limitando ulteriori conseguenze per le persone presenti nel resort.

Morta una turista italiana, diversi feriti assistiti dai soccorsi

Tra le conseguenze più gravi dell’incendio vi sarebbe la morte di una turista italiana, notizia riportata da diversi organi di informazione locali e sulla quale sono in corso ulteriori verifiche ufficiali.

Alcuni turisti hanno inoltre ricevuto cure mediche a causa delle conseguenze dell’incendio e dell’evacuazione, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli precisi sul numero delle persone coinvolte.

Indagini sulle cause dell’incendio: il vento avrebbe favorito le fiamme

Le autorità dominicane hanno aperto un’indagine per accertare l’origine del rogo. Secondo le prime valutazioni del Centro Operativo di Emergenza, il fuoco si sarebbe propagato con estrema rapidità a causa delle forti raffiche di vento.

A favorire l’espansione delle fiamme avrebbe contribuito anche la presenza di parti del tetto realizzate in paglia, materiale altamente infiammabile che avrebbe accelerato la diffusione dell’incendio all’interno della struttura.

Nessun danno al Dominicus Palace: attività regolari nel resort vicino

Non ha invece riportato danni il vicino Viva Wyndham Dominicus Palace, altra struttura del gruppo situata nella stessa area turistica.

Le autorità hanno confermato che il resort continua a operare regolarmente e non è stato interessato dall’incendio che ha devastato il complesso turistico adiacente.