Libano, villaggi rasi al suolo dalla guerra: le immagini dal confine

(LaPresse) Le immagini girate nel sud del Libano mostrano la devastazione lasciata dal conflitto tra Israele e Hezbollah. Lungo il percorso di un convoglio umanitario diretto ai villaggi di confine di Naqoura, Dahira, Ramia e Debel, si vedono edifici completamente distrutti e intere aree ridotte in macerie. Il convoglio, organizzato dall’Ordine di Malta per portare aiuti alla popolazione civile, ha attraversato alcune delle zone più colpite dai bombardamenti. A Naqoura è stata inoltre avvistata una bandiera israeliana nelle vicinanze del confine. Il rientro verso Beirut ha subito ritardi a causa della presenza di esplosivi lungo la strada, successivamente rimossi dai caschi blu delle Nazioni Unite. L’escalation del conflitto è seguita al lancio di razzi da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, avvenuto il 2 marzo in sostegno dell’Iran. Da allora, le operazioni militari israeliane hanno colpito ripetutamente Beirut e vaste aree del Libano meridionale e orientale. Secondo il Ministero della Salute libanese, quasi 4.000 persone hanno perso la vita negli attacchi e oltre un milione di cittadini è stato costretto a lasciare le proprie abitazioni. Le immagini documentano le conseguenze della guerra nelle comunità del sud del Paese.