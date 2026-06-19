Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 19 giugno 2026

Ultima ora

Iran, Svizzera: “Rinviati colloqui tra Usa e Teheran” – La diretta

Iran, Svizzera: “Rinviati colloqui tra Usa e Teheran” – La diretta
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian mostra il memorandum d’intesa firmato con il presidente statunitense Donald Trump (Iranian Presidency Office via AP)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Casa Bianca: “Vance non partirà per la Svizzera per avvio negoziati”

Il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato all’agenzia Ani che “i colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta pronta a facilitare tali colloqui. I relativi lavori preparatori a Bürgenstock proseguono. Al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni”. I colloqui avrebbero dovuto seguire la firma del memorandum in 14 punti avvenuta mercoledì e che già da ieri ha permesso la riapertura dello Stretto di Hormuz.

La guerra in Iran e Medioriente e l'accordo di pace – Tutte le notizie di oggi, 19 giugno
Inizio diretta: 19/06/26 08:00
Fine diretta: 19/06/26 23:30
Libano, Idf: 4 soldati uccisi in attacco Hezbollah nel sud del Paese

L’esercito israeliano (Idf) riferisce che 4 soldati sono stati uccisi in un attacco di Hezbollah nel sud del Libano nella notte. L’Idf ha identificato una delle vittime, un tenente colonnello, e ha ha precisato che le altre 3 saranno identificate in seguito. Il Times of Israel riporta che durante l’incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte, un presunto drone o missile anticarro ha colpito il tank del comandante del battaglione nel villaggio di Kfar Tebnit, nel Libano meridionale. La causa esatta dell’esplosione, che ha ucciso tutti e quattro i membri dell’equipaggio del carro armato, è oggetto di ulteriori indagini da parte dell’Idf.

Precedentemente l’agenzia di stampa di Stato libanese Nna aveva riferito di almeno 16 morti negli attacchi aerei israeliani condotti nella notte in Libano. Le notizie dell’intensificarsi dei combattimenti in Libano giungono mentre i colloqui previsti in Svizzera fra l’Iran e gli Stati Uniti, volti a porre fine in modo definitivo alla guerra, sono stati rinviati. L’occupazione israeliana del Libano meridionale e i suoi continui attacchi in Libano contro Hezbollah, milizia sostenuta dall’Iran, sono stati un tema chiave nei colloqui. Secondo quanto riferito dal canale Al-Mayadeen prima della notizia del rinvio dei colloqui, l’Iran stava ritardando l’invio della propria delegazione in Svizzera a causa della campagna militare israeliana in corso in Libano. Israele sostiene di dover continuare a mantenere il controllo del sud del Libano e di avere mano libera per combattere Hezbollah poiché il gruppo libanese lancia attacchi nel nord di Israele.

Media Beirut, almeno 16 morti in raid Israele nella notte

È di almeno 16 morti il bilancio dei raid israeliani condotti nella notte in Libano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa di Stato libanese Nna. L’esercito israeliano (Idf) ha dichiarato di avere colpito nella notte diversi obiettivi nel sud del Libano, mentre Hezbollah ha riferito di intensi scontri nella zona. Gli attacchi sono avvenuti mentre i colloqui previsti in Svizzera fra l’Iran e gli Stati Uniti, volti a porre fine in modo definitivo alla guerra in Iran, sono stati rinviati. L’occupazione israeliana del Libano meridionale e i suoi continui attacchi in Libano contro Hezbollah, milizia sostenuta dall’Iran, sono stati un tema chiave nei colloqui. Secondo quanto riferito dal canale Al-Mayadeen prima della notizia del rinvio dei colloqui, l’Iran stava ritardando l’invio della propria delegazione in Svizzera a causa della campagna militare israeliana in corso in Libano. Israele sostiene di dover continuare a mantenere il controllo del sud del Libano e di avere mano libera per combattere Hezbollah poiché il gruppo libanese lancia attacchi nel nord di Israele.

Trump: "Accordo firmato equivale a resa incondizionata di Teheran"

“Li abbiamo sconfitti completamente sul piano militare” e il protocollo d’intesa “probabilmente equivale a una resa incondizionata” dell’Iran. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una intervista ad ‘Axios’. Il tycoon ha sostenuto che la guerra ha di fatto dimostrato la forza militare degli Usa: “Chi altro avrebbe potuto mettere in atto un blocco del genere? Ho imposto un blocco navale in cui nessuna nave è riuscita a passare. Alcune ci hanno provato, ma non è durato a lungo”. Trump ha quindi sottolineato che le alternative a un accordo avrebbero potuto essere disastrose e si è irritato all’idea che i suoi critici più intransigenti gli chiedessero perché non fosse più duro con Teheran: “L’unico modo in cui posso essere più duro è se continuo a bombardarli senza sosta per altre due o tre settimane. Giusto? Ma cosa otterremmo? Lo Stretto di Hormuz rimarrebbe chiuso”. “Non avremmo petrolio per mesi. Finché si continuano a sganciare bombe, quello stretto rimane automaticamente chiuso”, ha detto, aggiungendo poi: “Questo è il tipo di situazione che potrebbe causare una depressione mondiale”.

 

Libano, Israele: colpiti obiettivi Hezbollah nel sud

“A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah, l’Idf ha sferrato attacchi per tutta la notte e continua a colpire i terroristi di Hezbollah e le loro infrastrutture in diverse zone del Libano meridionale”. E’ quanto comunicano su Telegram le Forza di difesa israeliane (Idf).
L’agenzia di stampa statale libanese ha riferito che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. I combattimenti sono avvenuti mentre venivano rinviati i colloqui previsti in Svizzera tra l’Iran e gli Stati Uniti sui loro sforzi per porre fine in modo definitivo alla guerra in Iran. L’occupazione israeliana del Libano meridionale e i suoi continui attacchi contro la milizia sciita Hezbollah, sostenuta dall’Iran, sono stati un tema chiave nei colloqui. Israele sostiene di dover continuare a mantenere il controllo del territorio e di avere mano libera per combattere Hezbollah, poiché quest’ultimo sta sferrando attacchi nel nord di Israele.

Casa Bianca: "Vance non partirà per la Svizzera per avvio negoziati"

La Casa Bianca ha annunciato che il vicepresidente statunitense JD Vance non partirà oggi per la Svizzera, dove avrebbe dovuto guidare un nuovo ciclo di negoziati con l’Iran sul suo programma nucleare. Secondo l’amministrazione americana, il rinvio è dovuto a difficoltà logistiche legate ai colloqui tecnici destinati a definire i dettagli di un accordo firmato il giorno precedente dal presidente Donald Trump. In una nota ufficiale, la Casa Bianca ha precisato che i dettagli organizzativi dei colloqui tecnici non sono ancora stati finalizzati, pur sottolineando che la delegazione statunitense è pronta a partire non appena le condizioni lo consentiranno.

© Riproduzione Riservata