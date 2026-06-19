Iran, Svizzera: “Rinviati colloqui tra Usa e Teheran” – La diretta

Il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato all’agenzia Ani che “i colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta pronta a facilitare tali colloqui. I relativi lavori preparatori a Bürgenstock proseguono. Al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni”. I colloqui avrebbero dovuto seguire la firma del memorandum in 14 punti avvenuta mercoledì e che già da ieri ha permesso la riapertura dello Stretto di Hormuz.

La guerra in Iran e Medioriente e l'accordo di pace – Tutte le notizie di oggi, 19 giugno Inizio diretta: 19/06/26 08:00 Fine diretta: 19/06/26 23:30