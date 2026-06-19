Iran, Svizzera: “Rinviati colloqui tra Usa e Teheran” – La diretta

Il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato all’agenzia Ani che “i colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta pronta a facilitare tali colloqui. I relativi lavori preparatori a Bürgenstock proseguono. Al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni”. I colloqui avrebbero dovuto seguire la firma del memorandum in 14 punti avvenuta mercoledì e che già da ieri ha permesso la riapertura dello Stretto di Hormuz.
L’esercito israeliano (Idf) riferisce che 4 soldati sono stati uccisi in un attacco di Hezbollah nel sud del Libano nella notte. L’Idf ha identificato una delle vittime, un tenente colonnello, e ha ha precisato che le altre 3 saranno identificate in seguito. Il Times of Israel riporta che durante l’incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte, un presunto drone o missile anticarro ha colpito il tank del comandante del battaglione nel villaggio di Kfar Tebnit, nel Libano meridionale. La causa esatta dell’esplosione, che ha ucciso tutti e quattro i membri dell’equipaggio del carro armato, è oggetto di ulteriori indagini da parte dell’Idf.
Precedentemente l’agenzia di stampa di Stato libanese Nna aveva riferito di almeno 16 morti negli attacchi aerei israeliani condotti nella notte in Libano. Le notizie dell’intensificarsi dei combattimenti in Libano giungono mentre i colloqui previsti in Svizzera fra l’Iran e gli Stati Uniti, volti a porre fine in modo definitivo alla guerra, sono stati rinviati. L’occupazione israeliana del Libano meridionale e i suoi continui attacchi in Libano contro Hezbollah, milizia sostenuta dall’Iran, sono stati un tema chiave nei colloqui. Secondo quanto riferito dal canale Al-Mayadeen prima della notizia del rinvio dei colloqui, l’Iran stava ritardando l’invio della propria delegazione in Svizzera a causa della campagna militare israeliana in corso in Libano. Israele sostiene di dover continuare a mantenere il controllo del sud del Libano e di avere mano libera per combattere Hezbollah poiché il gruppo libanese lancia attacchi nel nord di Israele.
È di almeno 16 morti il bilancio dei raid israeliani condotti nella notte in Libano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa di Stato libanese Nna. L’esercito israeliano (Idf) ha dichiarato di avere colpito nella notte diversi obiettivi nel sud del Libano, mentre Hezbollah ha riferito di intensi scontri nella zona. Gli attacchi sono avvenuti mentre i colloqui previsti in Svizzera fra l’Iran e gli Stati Uniti, volti a porre fine in modo definitivo alla guerra in Iran, sono stati rinviati. L’occupazione israeliana del Libano meridionale e i suoi continui attacchi in Libano contro Hezbollah, milizia sostenuta dall’Iran, sono stati un tema chiave nei colloqui. Secondo quanto riferito dal canale Al-Mayadeen prima della notizia del rinvio dei colloqui, l’Iran stava ritardando l’invio della propria delegazione in Svizzera a causa della campagna militare israeliana in corso in Libano. Israele sostiene di dover continuare a mantenere il controllo del sud del Libano e di avere mano libera per combattere Hezbollah poiché il gruppo libanese lancia attacchi nel nord di Israele.
“Li abbiamo sconfitti completamente sul piano militare” e il protocollo d’intesa “probabilmente equivale a una resa incondizionata” dell’Iran. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una intervista ad ‘Axios’. Il tycoon ha sostenuto che la guerra ha di fatto dimostrato la forza militare degli Usa: “Chi altro avrebbe potuto mettere in atto un blocco del genere? Ho imposto un blocco navale in cui nessuna nave è riuscita a passare. Alcune ci hanno provato, ma non è durato a lungo”. Trump ha quindi sottolineato che le alternative a un accordo avrebbero potuto essere disastrose e si è irritato all’idea che i suoi critici più intransigenti gli chiedessero perché non fosse più duro con Teheran: “L’unico modo in cui posso essere più duro è se continuo a bombardarli senza sosta per altre due o tre settimane. Giusto? Ma cosa otterremmo? Lo Stretto di Hormuz rimarrebbe chiuso”. “Non avremmo petrolio per mesi. Finché si continuano a sganciare bombe, quello stretto rimane automaticamente chiuso”, ha detto, aggiungendo poi: “Questo è il tipo di situazione che potrebbe causare una depressione mondiale”.
“A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah, l’Idf ha sferrato attacchi per tutta la notte e continua a colpire i terroristi di Hezbollah e le loro infrastrutture in diverse zone del Libano meridionale”. E’ quanto comunicano su Telegram le Forza di difesa israeliane (Idf).
L’agenzia di stampa statale libanese ha riferito che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. I combattimenti sono avvenuti mentre venivano rinviati i colloqui previsti in Svizzera tra l’Iran e gli Stati Uniti sui loro sforzi per porre fine in modo definitivo alla guerra in Iran. L’occupazione israeliana del Libano meridionale e i suoi continui attacchi contro la milizia sciita Hezbollah, sostenuta dall’Iran, sono stati un tema chiave nei colloqui. Israele sostiene di dover continuare a mantenere il controllo del territorio e di avere mano libera per combattere Hezbollah, poiché quest’ultimo sta sferrando attacchi nel nord di Israele.
La Casa Bianca ha annunciato che il vicepresidente statunitense JD Vance non partirà oggi per la Svizzera, dove avrebbe dovuto guidare un nuovo ciclo di negoziati con l’Iran sul suo programma nucleare. Secondo l’amministrazione americana, il rinvio è dovuto a difficoltà logistiche legate ai colloqui tecnici destinati a definire i dettagli di un accordo firmato il giorno precedente dal presidente Donald Trump. In una nota ufficiale, la Casa Bianca ha precisato che i dettagli organizzativi dei colloqui tecnici non sono ancora stati finalizzati, pur sottolineando che la delegazione statunitense è pronta a partire non appena le condizioni lo consentiranno.