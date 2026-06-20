Italia-Usa, Salvini: "Da Trump parole inutili e sgradevoli"

“Litigare con gli alleati non è utile, lo dico dal punto di vista della presidenza americana. l’Italia è un paese alleato responsabile sempre presente e generoso. Nessuno può mettere in discussione i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti, sicuramente c’è un problema in questo momento perché, ribadisco, chi attacca il nostro Presidente il Consiglio attacca tutto il governo e tutto il Paese. Tuttavia, questo non può e non deve mettere in discussione i buoni rapporti e le relazioni diplomatiche e commerciali fra Italia e Stati Uniti, che prescindono dal presidente attuale o dal presidente futuro”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine delle primarie del partito per la scelta del candidato sindaco di Milano, sul nuovo botta e risposta tra il presidente Donald Trump e la premier Giorgia Meloni. “È chiaro che sono parole gratuite, inutili, sgradevoli però non c’è una guerra fra Italia e Stati Uniti, ci sono già troppe guerre e spero che gli Stati Uniti ci aiutino a porre fine ad alcune di queste guerre, visto che anche in Iran mi sembra che le cose non stiano andando benissimo. Mentre in Iran, in Libano, in Israele, in Ucraina e in Russia si continua a sparare, ritengo che la più importante potenza mondiale debba rivolgere le sue attenzioni a questi fronti di guerra e non ad altro”.