Italia-Usa, Borghi (Lega): "Con Trump serve pazienza ma evitare boicottaggi festa"

“Io penso che la cosa più importante sia mantenere buoni rapporti con i nostri alleati storici. Se pensiamo di poter fare gli avversari della Russia, degli Stati Uniti e della Cina, cercando di prendersi gli applausi di Starmer e Merz non andiamo lontano. Per cui bisogna avere molta pazienza. Mi rendo conto che Trump non ha il carattere che noi vorremmo che avesse. E ricordarci che c’è qualcosa che va al di sopra delle relazioni personali e sono le relazioni internazionali. Ci vuole molta prudenza, una buona idea potrebbe essere evitare il boicottaggio della festa dell’ambascia Usa e pensare il 4 luglio sia la festa di tutti gli americani e non del presidente pro-tempore e quindi partecipare”. Così il senatore leghista Claudio Borghi commentando il nuovo scontro tra il presidente statunitense Donald Trump e la premier Giorgia Meloni.