Trump: “Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena”

Parole che faranno discutere quelle del presidente Usa, Donald Trump, dopo la conclusione del vertice G7 a Evian, in Francia. Giorgia Meloni “probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto. Avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena“. Trump lo ha detto in una telefonata con ‘L’Aria che tira’, su La7.

Nella telefonata mandata in onda da La7, il giornalista Daniele Compatangelo all’inizio del colloquio di pochi minuti pone al presidente Usa una domanda sull’Ucraina. Trump risponde dicendo solo “non sono coinvolto in questa questione, noi vogliamo solo la pace” e rilancia facendo una domanda che vira il discorso sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Come sta il suo primo ministro?”, chiede l’inquilino della Casa Bianca. Quando il giornalista chiede a Trump cosa pensi del suo incontro con Meloni al G7, il presidente Usa risponde che “probabilmente è contenta che io le abbia parlato”. A seguire, alla domanda su cosa abbia suggerito di fare a Meloni e agli alleati europei sull’Ucraina, Trump ha risposto: “Gli europei hanno sbagliato tutto su energia e immigrazione e se non risolvono questi problemi l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli, l’immigrazione è un disastro. L’energia con tutte quelle pale eoliche, che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma ora devo andare”.

Calenda: “Trump bullo da operetta, insulti a Meloni ledono onore Italia”

“Trump è un mentitore seriale nonché un bullo da operetta. Personalmente non credo affatto che Giorgia Meloni abbia implorato alcunché. In ogni caso questi insulti vanno respinti in quanto ledono l’onore della Nazione”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda commentando le parole di Donald Trump sulla premier.

Marattin: “Solidarietà a Meloni, politica reagisca compatta”

“Quando un capo di Stato estero, indegno rappresentante pro-tempore di una nazione baluardo di dignità, libertà e democrazia, insulta il nostro Primo Ministro, la politica deve reagire compatta. Non è una questione di destra, sinistra o centro. Ma di dignità nazionale. Right (or left) or wrong, it’s my country. Solidarietà del Partito Liberaldemocratico a Giorgia Meloni”. Così Luigi Marattin, deputato e Segretario del Partito Liberaldemocratico, in un post sui social.

Fratoianni: “Credibilità internazionale Meloni frantumata”

“Non so se essere più preoccupato per un Trump ormai senza freni, e il problema è che fa il Presidente degli Stati Uniti, o per la credibilità pari a zero di Meloni a livello internazionale, e il problema è che fa la Presidente del Consiglio dei ministri del nostro Paese”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dopo la telefonata di Trump all’Aria che Tira, trasmissione de La7. “Verrebbe francamente voglia – prosegue il leader rossoverde – di esprimere solidarietà a Giorgia Meloni. Se non fosse che tutto questo è il risultato delle sue scelte e della subalternità a Trump, come confermano gli acquisti di armi e di gas dagli Usa, che peseranno enormemente sui bilanci delle famiglie del nostro Paese.

Una situazione grottesca – conclude Fratoianni – che gli italiani non si meritano davvero”.