Cardinale Ruini, Fontana: “Maggior interprete della Chiesa da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI”

Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, ricorda il cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno scorso a Roma all’età di 95 anni. “E’ stato un grandissimo uomo di Dio, forse il maggior interprete della Chiesa da Giovanni Paolo II e Benedetto. Una persona speciale, da ricordare, che ha aiutato tante persone. Era giusto venire ad omaggiarlo”, ha detto Fontana al termine della sua visita alla camera ardente allestita, a Roma, nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. “L’ho conosciuto soprattutto negli ultimi anni – ricorda l’esponente della Lega – quando nel fisico era debilitato, ma aveva una mente lucidissima”. “Gli dissi più di una volta che lo invidiavo per la sua lucidità mentale e per i ragionamenti veramente eccezionali che ancora faceva. È stato un grandissimo cattolico, ma anche un grandissimo intellettuale”. “Lascia un’eredità importante. La Chiesa, pur attraverso le tempeste, è stata guidata da uomini straordinari negli ultimi anni e noi ci auguriamo, anche grazie alla Provvidenza, che ce ne siamo altrettanti nei prossimi anni”.