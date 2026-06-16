È morto il cardinale Camillo Ruini, protagonista della storia recente della Chiesa

Una figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all’interno di una società in mutamento. Il cardinale Camillo Ruini è morto all’età di 95 anni. Nato il 19 febbraio 1931 a Sassuolo, provincia di Modena e diocesi di Reggio Emilia, studia filosofia e teologia a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana. Come studente dell’Almo Collegio Capranica, consegue la licenza in filosofia e teologia. Ordinato sacerdote l’8 dicembre 1954, dedica parte della sua vita all’insegnamento.Nel 1983 è nominato ausiliare di Reggio Emilia e Guastalla. San Giovanni Paolo II lo crea cardinale nel 1991. Sempre dal 1991 al 2007 è presidente della Cei, Conferenza Episcopale Italiana. In quel periodo Ruini, e fino al 2008, è anche Vicario Generale della diocesi di Roma, agendo di fatto come rappresentante del Papa nell’amministrazione della diocesi. Il cardinale Ruini è stato esplicito nella sua opposizione ai diritti degli omosessuali. Ruini ha avvertito che il pieno riconoscimento legale delle coppie non sposate rappresenterebbe un “eclissamento della natura e del valore della famiglia e un danno molto grave per il popolo italiano”. Nel 2005 ha ricevuto il premio ‘Liberal Siena 2005’, onorificenza assegnata dalla Fondazione Liberal per la sua posizione contro il pieno riconoscimento delle relazioni omosessuali. Ruini non ha mai mancato di esprimersi in merito a questioni politiche. Recentemente, in un’intervista al Corriere della Sera, ha espresso il suo apprezzamento per la premier Giorgia Meloni con cui aveva coltivato “un’amicizia vera”.Negli ultimi anni il cardinale Ruini ha affrontato diverse sfide di salute. È stato ricoverato in ospedale per una malattia cardiaca, anche se poi è stato dimesso, dimostrando la sua capacità di recupero anche in età avanzata. Nonostante l’abbandono dei suoi ruoli ufficiali, Ruini ha continuato ad essere una voce rispettata all’interno della Chiesa cattolica, commentando spesso le questioni contemporanee e la direzione della Chiesa.