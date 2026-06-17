Iran, Papa Leone XIV: "Meglio il dialogo della guerra"

Papa Leone XIV guarda con favore all’accordo in fase di definizione tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Parlando ai giornalisti all’esterno della residenza di Castel Gandolfo, il Pontefice ha invitato alla prudenza, sottolineando che restano ancora diversi aspetti da definire, ma ha ribadito che “è sempre meglio farlo attraverso il dialogo e i negoziati, piuttosto che tornare alla guerra”. Leone si è detto fiducioso sulla possibilità di costruire un mondo più pacifico e libero dalle minacce nucleari, auspicando anche un graduale miglioramento delle difficoltà economiche e sociali generate dalle tensioni nella regione.

Il Papa è poi tornato sul tema delle migrazioni, ricordando le parole pronunciate durante il recente viaggio alle Canarie. “Molte volte non riconosciamo i motivi per cui queste persone hanno dovuto lasciare i propri Paesi”, ha detto, citando guerre, violenze e conflitti. Quindi l’appello finale: trattare ogni individuo con rispetto e dignità.