Iran, petroliere di Teheran superano il blocco Usa: è la prima volta in due mesi – La diretta

Secondo quanto riportato da NBC News, l’Iran ha lanciato diversi droni contro navi mercantili a Hormuz ogni notte da quando è stato firmato il memorandum d’intesa

Regge l’accordo tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbe essere firmato ufficialmente venerdì vicino Lucerna, in Svizzera. Delle petroliere di Teheran hanno superato per la prima volta negli ultimi due mesi l’area del Golfo, oggetto del blocco navale americano. Anche il G7, riunito a Evian, in Francia, applaude all’intesa, garantita “dalla forte leadership del presidente Trump”. In Medio Oriente, però, Israele continua a non deporre le armi in Libano e su questo aspetto Teheran è stata molto chiara: “Se non cesserà la sua aggressione dovrà prepararsi a una risposta ferma e decisiva da parte delle formidabili forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran”.