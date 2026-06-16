Accordo Usa-Iran, Netanyahu: "Teheran non avrà armi nucleari, è la missione della mia vita"

Benjamin Netanyahu ha commentato l’accordo raggiunto da Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nella regione e ha assicurato che, con o senza intesa, Teheran non avrà armi nucleari. “Da decenni mi batto contro i tentativi dell’Iran di dotarsi di armi nucleari. Posso definirla la missione della mia vita. L’ho sostenuta fino ad oggi e continuerò a sostenerla in futuro. Con un accordo o senza, l’Iran non avrà armi nucleari. Né oggi, né domani. Finché sarò primo ministro di Israele ciò non accadrà”, ha detto in conferenza stampa a Gerusalemme. “Negli Stati Uniti dicono che il presidente Trump fa tutto ciò che gli chiedo, e nel nostro Paese dicono il contrario, cioè che io faccio tutto ciò che lui mi chiede. Ma non è vero né l’uno né l’altro. Questi sono i rapporti tra partner che si conoscono bene, come ho detto, che sono spesso d’accordo e a volte anche in disaccordo. Questo accade anche nelle migliori famiglie“, ha aggiunto il leader di Tel Aviv.