Albania, ancora proteste contro il resort legato a Jared Kushner: migliaia in piazza

Il progetto di sviluppo costiero legato a Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti resta al centro di fortissime proteste in Albania. Sabato si è svolto il quindicesimo giorno consecutivo di manifestazioni nella capitale Tirana. Migliaia di dimostranti scendono in piazza ogni notte per protestare, suonando fischietti e mostrando sagome di cartone raffiguranti fenicotteri, una delle specie di uccelli migratori protette il cui habitat potrebbe essere minacciato dal resort di lusso progettato. La Procura speciale albanese contro la corruzione e la criminalità organizzata ha confermato di aver aperto un’indagine relativa al progetto, ma ha divulgato pochi dettagli.