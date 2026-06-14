Albania, grandi proteste contro il resort legato al genero di Trump

Cresce in Albania la protesta contro un maxi progetto turistico sulla costa adriatica collegato a Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A Tirana si è svolto il quattordicesimo giorno consecutivo di manifestazioni, con migliaia di persone scese in strada ogni sera per contestare l’iniziativa. I manifestanti, armati di fischietti e sagome raffiguranti fenicotteri, denunciano i possibili danni ambientali che il resort di lusso potrebbe causare agli habitat di alcune specie migratorie protette. Il progetto interessa un’isola abbandonata e un tratto di litorale nel sud del Paese. Il governo albanese sostiene che lo sviluppo dell’area rappresenti un’opportunità strategica per l’economia nazionale, favorendo l’ingresso dell’Albania nel mercato del turismo di alta gamma e rafforzando il percorso verso l’adesione all’Unione Europea. Le critiche arrivano però da associazioni ambientaliste e dagli oppositori del primo ministro socialista Edi Rama. In un’intervista, Rama ha difeso il progetto e l’operato del suo governo sul fronte ambientale, dichiarando di non avere intenzione di fare passi indietro e accusando attivisti informatici stranieri di alimentare le proteste. Nel frattempo le manifestazioni si stanno allargando anche alle comunità albanesi residenti in Grecia e in altri Paesi europei. Le richieste dei partecipanti sono diventate sempre più politiche: oltre allo stop del progetto, cresce la pressione per le dimissioni di Rama e per elezioni anticipate. Sul caso è intervenuta anche la Procura speciale albanese contro corruzione e criminalità organizzata, che ha aperto un’indagine sul progetto. Recentemente sono stati sequestrati beni per un valore di 128,3 milioni di euro alla società Albanian Land Development LLC nell’ambito di accertamenti sui contratti di vendita dei terreni interessati dall’intervento.