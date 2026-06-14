Rio de Janeiro, il comico Oliver Tree muore nello scontro tra due elicotteri: 6 le vittime

Due elicotteri si sono scontrati domenica mattina nei cieli di Rio de Janeiro e sono precipitati nella zona occidentale della città, causando la morte di tutte e sei le persone a bordo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Il Corpo dei Vigili del Fuoco Militari di Rio de Janeiro ha dichiarato che uno degli elicotteri è precipitato sul parcheggio di una concessionaria automobilistica, dove erano parcheggiati diversi veicoli elettrici, provocando un incendio che è stato poi domato. Le autorità hanno dichiarato che è in corso un’indagine per determinare la causa della collisione. La polizia ha affermato che il cantante e comico americano Oliver Tree figurava nell’elenco dei passeggeri consegnato alle autorità aeronautiche, ma non è stata in grado di identificare i corpi delle vittime dell’incidente. Tree si è esibito a Buenos Aires, in Argentina, il 4 giugno, e sabato ha pubblicato un video sul suo Instagram in cui gioca a calcio in un quartiere brasiliano.