Rio de Janeiro, due elicotteri si scontrano in volo: sei morti, tra loro il comico Oliver Tree

Sei persone sono morte in Brasile, a Rio de Janeiro, dopo che due elicotteri si sono scontrati in volo e sono precipitati su un’area con veicoli parcheggiati nel quartiere Recreio dos Bandeirantes. Lo riporta Globo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’allarme è scattato alle 9 del mattino di domenica per la caduta di due velivoli lungo Avenida das Américas, all’altezza delle vie Beth Lago e Rivad via Campos. I due velivoli di piccole dimensioni si sarebbero urtati in aria prima di precipitare in un parcheggio, dove l’impatto ha provocato un incendio che ha coinvolto diversi mezzi. Cinque delle vittime si trovavano a bordo di un elicottero, mentre il pilota era solo sull’altro velivolo: tutti sono deceduti. Sui social, i residenti della zona hanno riferito di aver udito una serie di esplosioni subito dopo l’incidente.

Tra i morti anche il cantante e comico Oliver Tree

La polizia brasiliana ha dichiarato che il cantante e comico statunitense Oliver Tree era nell’elenco dei passeggeri a bordo di uno dei due elicotteri che si sono scontrati in volo a Rio de Janeiro. Le autorità hanno dichiarato che è in corso un’indagine per determinare la causa della collisione. I Vigili del Fuoco Militari di Rio de Janeiro hanno dichiarato che uno degli elicotteri si è schiantato su una concessionaria di auto, dove erano parcheggiati diversi veicoli elettrici, provocando un incendio che è stato poi domato.