New York, in migliaia alla parata per Israele: il sindaco Mamdani diserta la celebrazione

Migliaia di persone hanno affollato le strade di New York per partecipare alla parata annuale in onore di Israele. Folle di festaioli si sono radunati sulla Fifth Avenue per celebrare la nascita dello stato ebraico nel 1948, sventolando bandiere statunitensi e israeliane mentre carri allegorici e partecipanti passavano suonando musica e sventolando striscioni. Il sindaco di New York Zohran Mamdani non ha partecipato alla parata annuale, rompendo con una consuetudine politica decennale a causa del suo sostegno ai diritti dei palestinesi. Sebbene abbia assunto nomi diversi nel corso degli anni, la parata dell’Israel Day è sempre stata un evento a cui i sindaci, i governatori e altri leader politici desiderosi di conquistare i partecipanti devono partecipare. Non è così per Mamdani. Due settimane fa l’ufficio del sindaco ha pubblicato un video commemorativo della Nakba, una parola araba per “catastrofe” usata per descrivere lo sfollamento di circa 700.000 palestinesi durante la guerra arabo-israeliana del 1948 che seguì la fondazione di Israele.