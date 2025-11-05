Zohran Mamdani, chi è il nuovo sindaco di New York

Il 34enne democratico-socialista è entrato nella storia. Ha vinto con il 50,4% dei voti superando l’ex governatore dem Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York City. Democratico-socialista di 34 anni, è entrato nella storia della Grande Mela per essere il primo amministratore musulmano della città, il primo di origine sud-asiatica, il primo nato in Africa e il più giovane eletto in oltre un secolo. Ha vinto con il 50,4% dei voti (1.029.196 preferenze) superando l’ex governatore democratico Andrew Cuomo, che si era presentato da indipendente, e il repubblicano Curtis Sliwa.

Gli anni al liceo e al college

Mamdani è nato e cresciuto a Kampala, in Uganda, e si è trasferito a New York City con la sua famiglia all’età di sette anni. Ha frequentato la Bronx High School of Science e ha conseguito una laurea in Studi africani al Bowdoin College. Già negli anni del liceo e dell’università Zohran ha manifestato grande dedizione e attivismo politico. In facoltà ha co-fondato Students for Justice in Palestine e si è battuto per temi sociali delicati come l’espansine della copertura sanitaria.

Attivismo e politica

Nel 2018, inoltre, ha ottenuto la cittadinanza statunitense. Prima di entrare in politica, ha lavorato come consulente per la prevenzione dei pignoramenti immobiliari nel Queens, aiutando così i proprietari di case a basso reddito afroamericani a combattere gli sfratti. In seguito ha deciso di rappresentare il 36° distretto dell’Assemblea di NYC e i suoi quartieri di Astoria, Ditmars-Steinway e Astoria Heights. La sua vita è cambiata in poco più di un anno, passando da semisconosciuto deputato dell’assemblea statale a uno dei volti politici più riconoscibili degli Stati Uniti.

Il programma di Zohran Mamdani

L’elezione di martedì 4 novembre ha registrato la più alta affluenza alle urne in una corsa a sindaco in oltre 50 anni, con oltre 2 milioni di newyorkesi che hanno votato. Ora Mamdani dovrà mantenere le promesse fatte in campagna elettorale a milioni di cittadini. Tra queste ci sono:

Asili nido gratuiti

Servizio di autobus urbani gratuito

Supermercati gestiti dalla città

Nuovo dipartimento per la Sicurezza della Comunità che invierebbe operatori sanitari psichiatrici a gestire determinate chiamate di emergenza al posto degli agenti di polizia

Vita privata

Zohran Mamdani è nato a Kampala, in Uganda, da una famiglia di origini indiane, Mira Nair e Mahmood Mamdani. La madre, 68 anni, è una regista e sceneggiatrice mentre il padre, 79 anni, è professore di antropologia, scienze politiche e studi africani alla Columbia University nonché rettore della Kampala International University. Il nuovo sindaco di New York è sposato con Rama Duwaji, attivista e illustratrice, nata nel 1997 a Houston, Texas, da una famiglia di origine siriana.