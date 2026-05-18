Usa, sparatoria in un Centro Islamico a San Diego: almeno una vittima. La polizia: “Morti i due assalitori”

La polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego. L’agente Anthony Carrasco ha dichiarato che si ritiene che alcune persone siano state colpite. Le riprese aeree televisive hanno mostrato una forte presenza di polizia all’esterno della moschea, che si trova in un quartiere prevalentemente residenziale, a circa 14 chilometri a nord del centro di San Diego. Il suo sito web afferma che si tratta della più grande moschea della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, secondo il sito web, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa nella sparatoria avvenuta al Centro Islamico di San Diego. Lo riporta la Cnn, citando quanto riferito da due funzionari delle forze dell’ordine informati sui fatti. I due sospettati della sparatoria avvenuta presso il Centro Islamico di San Diego sono morti. Lo ha riferito una fonte della polizia, che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzata a fornire ulteriori dettagli. I due sospetti trovati morti in un’auto vicino al Centro Islamico di San Diego, sede di una sparatoria che ha causato almeno una vittima, erano adolescenti. Lo ha dichiarato Mark Remily, agente speciale responsabile dell’FBI di San Diego, citato dalla Cnn. Remily non ha rivelato l’identità dei sospetti, mentre il capo della polizia di San Diego, Scott Wahl, ha affermato che i due avevano 17 e 19 anni. Secondo quanto affermato dal capo della polizia di San Diego, Scott Wahl, i sospettati della sparatoria al Centro islamico di San Diego “sembrano essersi suicidati con colpi d’arma da fuoco”. Lo riporta la Cnn.

“Minaccia neutralizzata”

“La minaccia al Centro Islamico” di San Diego “è stata neutralizzata”. Lo ha reso noto su X l’account ufficiale della Polizia della città californiana.

Trump informato di sparatoria San Diego

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato informato della sparatoria avvenuta presso il Centro Islamico di San Diego. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. Almeno tre le vittime finora accertate nell’ambito dei fatti, una guardia di sicurezza del Centro Islamico e i due presunti attentatori, due ragazzi di 17 e 19 trovati senza vita in un’auto nei pressi del Centro.