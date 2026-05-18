Flotilla, Cusimano (Usb): "Governo italiano complice del genocidio palestinese"

“Il governo italiano è palesemente complice di un genocidio che si sta perpetuando e non riesce in alcun modo neanche a criticarlo”. A dirlo è Pietro Cusimano, leader di Usb Milano, a margine del corteo per lo sciopero generale di 24 ore, in partenza da Piazzale Loreto, mentre tra i manifestanti si era appena diffusa la notizia dell’intercettazione delle navi della Global Summud Flotilla da parte della marina israeliana. “La flottiglia sta conducendo un’operazione umanitaria – ha proseguito Cusimano – e c’era bisogno di qualcuno che la coprisse istituzionalmente. Non è avvenuto da nessuna parte: è stata lasciata da sola, e questo è inaccettabile”. Il sindacalista ha poi indicato il filo che lega lo sciopero alle vicende del Mediterraneo: “Le risorse sottratte ai salari, ai contratti, agli ospedali stanno per essere investite in economia di guerra. Stare dalla parte della flottiglia, contro questa logica, vuol dire schierarsi a favore di investimenti in cure, scuole e trasporti”. Sul percorso del corteo, Cusimano ha riferito che il Comitato di Sicurezza, formato dal prefetto e dal sindaco, ha vietato ai manifestanti di raggiungere Piazza della Scala, ribattezzata dai manifestanti piazza Gaza. L’intercettazione della Flottilla, però, ha cambiato i piani: “Diventa determinante riuscire entro la giornata a riappropriarci di Piazza Gaza”, ha concluso Cusimano.