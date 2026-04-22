Vannacci: "Futuro Nazionale è l'unica novità politica degli ultimi 15 anni"

(LaPresse) “Futuro Nazionale è l’unica novità politica degli ultimi 15 anni, sta riscuotendo successo, partecipazione e anche curiosità. Ci sono persone che si avvicinano perché vogliono capire che cosa sta succedendo e noi siamo qua anche per spiegare loro quali sono quei principi e quei valori a cui ci ispiriamo e quali sono le misure concrete per migliorare la vita degli italiani”. Lo ha detto Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale a Napoli a margine dell’inaugurazione della nuova sede del movimento.