Amministrative, Vannacci: "Futuro Nazionale sarà presente alle elezioni a Milano"

“Futuro Nazionale alle comunali di Milano? Assolutamente sì. Futuro nazionale sarà presente alle politiche del 2027, ma anche alle amministrative comunali di Milano nel 2027. Stiamo costruendo una squadra forte”. Così il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a margine di un appuntamento a Milano. A chi gli chiedeva se avranno un candidato o dialogando con il centrodestra e Matteo Salvini, l’ex generale ha detto: “Io dialogo con tutti a me interessano le proposte. Noi lasciamo a porte aperte tutte le possibilità, fra cui anche quella di avere un candidato forte, sostenuto da una squadra ancora più forte del candidato. Oggi ho fatto un pranzo con imprenditori e amici milanesi. Ho incontrato tante gente anche per la per strada, tra curiosi e tanti entusiasti, vuol dire che futuro nazionale riceve parecchia condivisione”.