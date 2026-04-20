Usa, sparatoria in Louisiana: uccisi 8 bambini tra 3 e 14 anni

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a Shreveport, nello Stato americano della Louisiana, al culmine di quella che le autorità hanno definito una “lite domestica”. Le vittime avevano un’età compresa tra tre e 11 anni. Sette delle otto vittime erano figli del killer. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 del mattino di domenica 19 aprile (le 13 in Italia). Dieci persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco. La scena del crimine si estendeva su tre luoghi. L’attentatore, identificato come Shamar Elkins, 31 anni, è morto dopo un inseguimento della polizia terminato con gli agenti che hanno aperto il fuoco contro di lui. Le autorità non hanno specificato cosa possa aver scatenato la violenza, ma gli investigatori sono certi che la sparatoria sia stata “interamente un episodio di violenza domestica”. L’attacco è stata la sparatoria di massa più sanguinosa negli Stati Uniti in oltre due anni.