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lunedì 20 aprile 2026

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Roma, Katy Perry lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi

LaPresse
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Quando si dice “essere originali”. A Roma per il concerto privato a La Nuvola dopo essere arrivata in gran segreto con un volo da New York, Katy Perry si è concessa una passeggiata per le vie della capitale. Una volta giunta alla Fontana di Trevi, la popstar americana – fidanzata dell’ex primo ministro canadese Justin Trudeau – ha voluto compiere il tradizionale gesto del lancio della moneta nella fontana come portafortuna. Tuttavia, a corto di monetine, Perry ha scherzosamente immerso la sua carta di credito nella fontana. Il video, ovviamente, è diventato virale in pochissimo tempo.