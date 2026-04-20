Roma, Katy Perry lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi

Quando si dice “essere originali”. A Roma per il concerto privato a La Nuvola dopo essere arrivata in gran segreto con un volo da New York, Katy Perry si è concessa una passeggiata per le vie della capitale. Una volta giunta alla Fontana di Trevi, la popstar americana – fidanzata dell’ex primo ministro canadese Justin Trudeau – ha voluto compiere il tradizionale gesto del lancio della moneta nella fontana come portafortuna. Tuttavia, a corto di monetine, Perry ha scherzosamente immerso la sua carta di credito nella fontana. Il video, ovviamente, è diventato virale in pochissimo tempo.