Sparatoria in Louisiana, sette degli otto bambini uccisi erano figli del killer

Le vittime avevano tra i 3 e gli 11 anni

Sette degli otto bambini uccisi in una sparatoria in Louisiana erano figli del killer. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Shreveport rimasto scosso da una delle sparatorie di massa più letali del Paese negli ultimi anni.

Due donne, tra cui la moglie dell’attentatore che era la madre dei loro figli, sono state anche colpite e gravemente ferite, secondo il portavoce del dipartimento di polizia di Shreveport, Chris Bordelon. I funzionari hanno detto che i bambini – che sono stati tutti uccisi nella stessa casa – avevano un’età compresa tra i 3 e gli 11 anni. L’attentatore, identificato come Shamar Elkins, 31 anni, è morto dopo un inseguimento della polizia terminato con gli agenti che hanno aperto il fuoco contro di lui.

Le autorità non hanno specificato cosa possa aver scatenato la violenza, ma gli investigatori sono certi che la sparatoria sia stata “interamente un episodio di violenza domestica”. L’attacco è stato la sparatoria di massa più sanguinosa negli Stati Uniti in oltre due anni.