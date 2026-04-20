Usa, attacco esercito contro presunta barca di trafficanti di droga nei Caraibi: 3 morti

L’esercito Usa ha annunciato di avere attaccato un’altra imbarcazione accusata di trasportare droga nel Mar dei Caraibi, causando la morte di 3 persone. L’attacco è avvenuto domenica 19 aprile. La campagna dell’amministrazione Trump volta a far saltare in aria presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga nelle acque dell’America Latina va avanti dall’inizio di settembre e ha causato la morte di almeno 181 persone in totale. Altri attacchi hanno avuto luogo nell‘Oceano Pacifico orientale. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha ribadito le precedenti dichiarazioni affermando di aver preso di mira presunti trafficanti di droga lungo note rotte di contrabbando. Ha pubblicato un video su X che mostra un’imbarcazione che si muove sull’acqua prima che una massiccia esplosione la avvolga nelle fiamme. Il presidente Usa, Donald Trump, ha affermato che gli Stati Uniti sono in “conflitto armato” con i cartelli dell’America Latina e ha giustificato gli attacchi come un’escalation necessaria per arginare il flusso di droga verso gli Stati Uniti e le overdose mortali che mietono vite americane. Ma la sua amministrazione ha offerto poche prove a sostegno delle sue affermazioni sull’uccisione di “narcoterroristi”. I critici mettono in discussione la legalità complessiva degli attacchi alle imbarcazioni.