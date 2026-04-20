Iran, esercito Usa abborda nave di Teheran nel Golfo dell'Oman

Una nave cargo battente bandiera iraniana di nome Touska è stata intercettata nel Golfo dell’Oman dal cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti USS Spruance. Secondo quanto annunciato da Donald Trump sul suo social Truth, la nave è lunga quasi 275 metri e ha un peso pari quasi a quello di una portaerei. “Touska ha tentato di superare il nostro blocco navale, ma le cose non sono andate bene per loro”, ha scritto il capo della Casa Bianca. “La USS Spruance ha intercettato la Touska nel Golfo di Oman e le ha intimato chiaramente di fermarsi. L’equipaggio iraniano si è rifiutato di obbedire, quindi la nostra nave da guerra li ha bloccati sul posto aprendo un varco nella sala macchine. Al momento, i Marines statunitensi hanno il controllo della nave. La Touska è soggetta a sanzioni degli Stati Uniti a causa dei suoi precedenti di attività illegali. Abbiamo il pieno controllo della nave e stiamo verificando cosa c’è a bordo”, ha concluso Trump.