Iran, l'arrivo di Vance in Pakistan per i negoziati con Teheran

JD Vance è arrivato a Islamabad, in Pakistan, per l’avvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Una fonte pakistana di alto livello ha elogiato il ruolo del vicepresidente Usa nell’aver spinto le parti verso una soluzione diplomatica al conflitto, affermando alla Cnn che il vicepresidente americano è stato fondamentale per l’avvio dei colloqui. La delegazione iraniana a Islamabad è composta da 71 persone, tra cui negoziatori, esperti, rappresentanti dei media e personale di sicurezza, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Tasnim, come riporta la Cnn.