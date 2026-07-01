Globo d’Oro 2026, premio alla carriera per Gabriele Salvatores: "Speriamo non sia finita qui"

Globo d’Oro alla carriera per il maestro del cinema italiano Gabriele Salvatores. Al regista di Mediterraneo (premio Oscar 1992) Amnésia ed Educazione Siberiana il premio scelto dai giornalisti dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.”Per aver saputo innovarsi senza mai tradire sé stesso portando il cinema italiano nel mondo” si legge nella motivazione. “Un premio molto importante per me perché è dato da persone che il cinema lo masticano tutti i giorni. Lo giudicano e lo guardano con occhio critico” dice Salvatores a margine della cerimonia nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. “Soprattutto proprio perché è un premio internazionale ed è importante per il nostro cinema. Il fatto che venga riconosciuto all’estero. Premio alla carriera ma spero di fare qualche altro film e che non sia finita qui”.