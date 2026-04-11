Iran, i preparativi per i negoziati a Islamabad: ruolo chiave di Vance – La diretta

Fervono i preparativi a Islamabad, in Pakistan, per i negoziati tra Usa e Iran per porre fine alla guerra. Una fonte pakistana di alto livello ha elogiato il ruolo del vicepresidente Usa, JD Vance, nell’aver spinto Stati Uniti e Iran verso una soluzione diplomatica al conflitto, affermando alla Cnn che il vicepresidente americano è stato fondamentale per l’avvio dei colloqui che prenderanno il via a Islamabad.

Una fonte a conoscenza del processo negoziale ha riferito alla Cnn che, a loro avviso, saranno necessari alcuni giorni di trattative per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e che i funzionari pakistani sperano di poter convincere Vance a prolungare la sua permanenza nel Paese per contribuire al suo raggiungimento. Separatamente, una fonte di alto livello del Golfo ha dichiarato alla Cnn che gli iraniani nutrono pochissima fiducia nell’inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff, che ha guidato i precedenti cicli di negoziati con l’Iran, interrotti bruscamente dagli attacchi statunitensi contro il Paese. Witkoff fa parte della delegazione statunitense che partecipa ai colloqui di Islamabad.