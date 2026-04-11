Iran, i preparativi per i negoziati a Islamabad: ruolo chiave di Vance – La diretta

Fervono i preparativi a Islamabad, in Pakistan, per i negoziati tra Usa e Iran per porre fine alla guerra. Una fonte pakistana di alto livello ha elogiato il ruolo del vicepresidente Usa, JD Vance, nell’aver spinto Stati Uniti e Iran verso una soluzione diplomatica al conflitto, affermando alla Cnn che il vicepresidente americano è stato fondamentale per l’avvio dei colloqui che prenderanno il via a Islamabad.
Una fonte a conoscenza del processo negoziale ha riferito alla Cnn che, a loro avviso, saranno necessari alcuni giorni di trattative per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e che i funzionari pakistani sperano di poter convincere Vance a prolungare la sua permanenza nel Paese per contribuire al suo raggiungimento. Separatamente, una fonte di alto livello del Golfo ha dichiarato alla Cnn che gli iraniani nutrono pochissima fiducia nell’inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff, che ha guidato i precedenti cicli di negoziati con l’Iran, interrotti bruscamente dagli attacchi statunitensi contro il Paese. Witkoff fa parte della delegazione statunitense che partecipa ai colloqui di Islamabad.
La delegazione iraniana guidata dal presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf è arrivata a Islamabad per i negoziati con gli Stati Uniti portando con sé fotografie e oggetti macchiati di sangue appartenuti a bambini uccisi a Minab, come “chiaro documento del crimine di guerra degli americani”. Lo riferisce l’agenzia Tasnim. In un post su X, Ghalibaf ha condiviso un’immagine che lo ritrae in aereo mentre osserva in silenzio le foto di quattro bambini, disposte su zainetti posti sui sedili, ciascuna accompagnata da un fiore bianco. “I miei compagni di volo #Minab168”, ha scritto, in riferimento alle 168 vittime del bombardamento di una scuola femminile nella città iraniana.
Asim Munir, capo del potente esercito pakistano e ‘feldmaresciallo preferito’ del presidente statunitense Donald Trump, è stato uno dei primi ad accogliere il vicepresidente JD Vance al suo arrivo a Islamabad. Come riporta la Cnn, Munir ha svolto un ruolo di primo piano nel rafforzamento dei legami tra Pakistan e Stati Uniti durante il secondo mandato di Trump, e lo scorso giugno ha persino partecipato a un pranzo a quattr’occhi senza precedenti con Trump alla Casa Bianca. Munir ha sfruttato il suo favore personale con Trump e la sua relazione di lunga data con l’Iran per contribuire a negoziare il cessate il fuoco questa settimana e si prevede che svolgerà un ruolo chiave nei colloqui volti a porre fine alla guerra. Sulla pista, Munir ha accolto il vicepresidente indossando un abito nero e una cravatta verde, come mostrano le immagini riprese dai fotografi presenti – un cambio d’abito rispetto a poche ore prima, quando aveva accolto la delegazione iraniana in uniforme militare, secondo un video del ministero degli Esteri pakistano.
L’Agenzia Nazionale di Stampa libanese (Nna) ha riferito che un raid aereo israeliano contro un edificio residenziale nella città di Mayfadoun, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano, ha causato la morte di tre persone nella giornata di oggi. Lo riporta Al Jazeera. Secondo quanto riportato dalla Nna, l’attacco ha distrutto l’edificio residenziale.
Hezbollah ha dichiarato che i suoi combattenti hanno preso di mira un assembramento di truppe israeliane nell’insediamento di Kiryat Shmona, nel nord di Israele, con missili e droni. Il gruppo, riporta Al Jazeera, ha anche annunciato che i suoi combattenti hanno colpito la caserma di Ya’ara con una salva di razzi.
La delegazione iraniana a Islamabad è composta da 71 persone, tra cui negoziatori, esperti, rappresentanti dei media e personale di sicurezza, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Tasnim, come riporta la Cnn. Secondo quanto riportato da Tasnim, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano, è a capo della delegazione, di cui fa parte anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. “Data la complessità e l’elevata delicatezza dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, la delegazione iraniana comprende non solo i negoziatori principali, ma anche comitati tecnici ed esperti per le consultazioni necessarie”, riferisce l’agenzia. La proposta in 15 punti dell’amministrazione Trump, che non è stata ancora resa pubblica nella sua interezza, prevederebbe l’impegno dell’Iran a rinunciare alle armi nucleari, a consegnare il suo uranio altamente arricchito, a limitare le capacità di difesa di Teheran e a riaprire lo Stretto di Hormuz. La delegazione statunitense sarà guidata dal vicepresidente JD Vance, dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump.
Secondo l’agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, la delegazione iraniana incontrerà il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif oggi introno a mezzogiorno. La squadra negoziale iraniana, presieduta dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf e di cui fa parte anche il ministro degli Esteri Abbas Arghchi, ha incontrato venerdì sera il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito pakistano, il Maresciallo Asim Munir. Gli incontri precedono i colloqui tra Iran e Stati Uniti a Islamabad, volti a raggiungere una soluzione definitiva al conflitto in Medioriente.
Il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha dichiarato di auspicare che Stati Uniti e Iran si impegnino in modo costruttivo nei colloqui di pace, in concomitanza con l’arrivo della delegazione statunitense nella capitale pakistana. Dar ha inoltre ribadito la volontà di Islamabad di continuare a facilitare il raggiungimento di una “soluzione duratura e stabile al conflitto”, secondo quanto riportato in una dichiarazione del ministero degli Esteri pakistano, come riporta Al Jazeera.
“Purtroppo, la nostra esperienza di negoziazione con gli americani si è sempre conclusa con un fallimento e una violazione degli accordi. Per ben due volte in meno di un anno, nel bel mezzo dei negoziati, nonostante le buone intenzioni della parte iraniana, ci hanno attaccato e commesso numerosi crimini di guerra”. Lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano e capo della delegazione, Mohammad Bagher Ghalibaf, al suo arrivo a Islamabad per i colloqui tra Usa e Iran, come riporta Tasmin. “Nei prossimi negoziati, se la parte americana sarà pronta a raggiungere un vero accordo e a riconoscere i diritti del popolo iraniano, vedrà anche la nostra disponibilità a trovare un’intesa; ma nella guerra attuale abbiamo dimostrato loro che, se intendono usare i negoziati per mettere in scena una farsa inutile e un’operazione di inganno, siamo pronti a rivendicare i nostri diritti con fede in Dio e confidando nella forza del nostro popolo”, ha detto ancora Ghalibaf.
La delegazione iraniana solleverà la questione della violazione degli impegni da parte americana in un incontro con il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif questo pomeriggio, prima dei colloqui con la delegazione americana a Islamabad. Lo riferisce l’agenzia iraniana Tasmin. Il rilascio dei beni iraniani e un cessate il fuoco in Libano sono tra le precondizioni per l’avvio dei negoziati. Gli Stati Uniti, agendo da mediatori, avevano informato il Pakistan di accettare queste e altre precondizioni per l’avvio dei colloqui. Tuttavia, alcune di queste condizioni non sono state ancora soddisfatte, secondo Teheran. Negli incontri odierni, la delegazione iraniana intende valutare la posizione degli Stati Uniti e il rispetto degli impegni assunti, per poi decidere in merito all’avvio di negoziati con gli Usa.
Stati Uniti e governo libanese hanno chiesto a Israele una “pausa” negli attacchi contro Hezbollah prima dell’avvio di negoziati diretti tra Israele e Libano, previsti martedì a Washington sotto l’egida del Dipartimento di Stato. Lo riporta Axios. La richiesta, avanzata tramite mediatori Usa, punta a favorire una de-escalation e a creare le condizioni per un possibile cessate il fuoco. Beirut propone di tornare alle intese del novembre 2024, limitando le operazioni israeliane alle sole minacce imminenti. Washington sostiene questa linea e sta facendo pressione su Israele perché accetti. Il premier Benjamin Netanyahu sta valutando la proposta, mentre fonti israeliane sottolineano che al momento “non c’è alcun cessate il fuoco”, pur non escludendo una breve pausa tattica nei raid. Israele si dice disponibile a negoziare un accordo con il Libano, ma rifiuta l’ipotesi di discutere un cessate il fuoco con Hezbollah. I primi colloqui saranno guidati dagli ambasciatori dei due Paesi negli Stati Uniti e dovrebbero essere seguiti da negoziati più approfonditi. L’offensiva israeliana in Libano resta intanto un punto di tensione nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, che accusa Israele di violare il cessate il fuoco, accusa respinta da Washington. In questo contesto, Usa, Israele e Libano mirano a evitare che Teheran influenzi gli sviluppi sul terreno a favore di Hezbollah. Il primo ministro libanese Nawaf Salam è atteso la prossima settimana a Washington per incontrare il segretario di Stato Marco Rubio, nella prima visita bilaterale di alto livello dall’insediamento dell’amministrazione Trump.
In Pakistan stanno per iniziare i negoziati tra Stati Uniti e Iran. La delegazione Usa è atterrata a Islamabad, come riporta la Cnn.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti riprenderanno le azioni militari con ancora maggiore intensità se non si raggiungerà un accordo di pace.
Una delegazione iraniana guidata dal presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, è arrivata a Islamabad per colloqui con rappresentanti statunitensi, i primi dall’inizio della guerra. Ghalibaf ha chiarito che Teheran parteciperà ai negoziati solo a condizione di un cessate il fuoco israeliano in Libano e dello sblocco degli asset iraniani congelati. I colloqui, mediati dal Pakistan, mirano a rafforzare una tregua fragile, mentre restano tensioni sul confine tra Israele e Hezbollah e divergenze sulle condizioni preliminari. La delegazione Usa è guidata dal vicepresidente JD Vance, affiancato dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner. Il presidente Donald Trump ha adottato toni duri, sostenendo che l’Iran “non ha carte” e accusando Teheran di usare lo Stretto di Hormuz come leva, dopo che la sua chiusura ha fatto impennare i prezzi del petrolio e scosso i mercati globali. Intanto, il premier pakistano Shehbaz Sharif ha parlato di una fase “decisiva” per il passaggio da una tregua temporanea a un accordo duraturo. Tuttavia, il negoziato resta a rischio anche per i combattimenti tra Israele e Hezbollah, che Israele non considera coperti dal cessate il fuoco con l’Iran.