Figc, Malagò: "Ct della Nazionale? Nell'arco di una settimana è tutto chiuso"

“Deadline per dt e ct? Nell’arco di una settimana è tutto chiuso, c’è anche un discorso che riguarda il team manager, il direttore tecnico per il Club Italia. Posso ribadire che non ho parlato al telefono né ho visto né ho contrattato con nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo dopo che si è chiusa la casella del dt. Che potrebbe essere abbinata con quella del presidente del Club Italia, visto che hanno competenze molto similari”. Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, in conferenza stampa seguita al primo consiglio federale dopo la sua elezione. Sulla figura del direttore tecnico “ci sto lavorando molto, molto, molto – chiarisce – non so se dire se ci sono vicino, ho letto tanti nomi, uno più di altri ma non posso né confermare né smentire”.