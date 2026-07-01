Treni, il viaggio inaugurale del Frecciarossa diretto Napoli-Bari-Lecce

È stato inaugurato il primo treno Frecciarossa diretto che coprirà la tratta Napoli – Bari. Questa mattina, dalla stazione Garibaldi di Napoli il primo viaggio, con a bordo il direttore delle operazioni Alta Velocità Trenitalia, Simone Gorini: “Stiamo lanciando questo nuovo servizio Frecciarossa tra Napoli, Bari e Lecce. I tempi di percorrenza tra Napoli e Bari saranno di tre ore e trenta, un grande recupero in termini di tempi di viaggi o ma anche di comfort. Abbiamo lanciato questa nuova fase grazie all’attivazione della variante Cancello, ci saranno altre attivazioni nei prossimi anni sicuramente con la possibilità di rendere ancora più veloce la connessione tra Napoli e il Salento”. Un collegamento reso possibile, come sottolineato dal direttore Gorini, dall’attivazione della tratta Napoli-Cancello, i cui lavori sono realizzati da Webuild per conto di Rete ferroviaria italiana. Arrivati alla stazione di Bari si è svolta la cerimonia, introdotta da Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer di Ferrovie dello Stato Italiane: “Questi primi 55 chilometri della Napoli Bari che oggi vengono inaugurati, sono soltanto tra i primi tasselli. Quando sarà terminata tutta la Napoli – Bari avremo il collegamento in soltanto due ore e il collegamento tra Bari e Roma in tre ore”. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, quello Bari, Vito Leccese e la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone.