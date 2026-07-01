Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 1 luglio 2026

Ultima ora

Nazionale, Malagò: "Dobbiamo far sentire importanti in primis i calciatori"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Giovanni Malagò nella sua conferenza stampa dopo il il primo Consiglio federale della sua gestione ha parlato anche rapporto che avranno giocatori, club e Nazionale, puntando in particolare sui calciatori. Io ho un mio storytelling personale – ha spiegato il numero 1 della Figc – Se riusciamo, cosa che fa parte del mio lavoro, come ho detto dall’inizio, a far sentire veramente felici, a far innamorare non solo le persone da fuori ma loro per primi, secondo me già si crea un effetto trascinamento molto importante, magari a costo di chiamarli io, uno per uno, quindi che possono avere qualche forma di contrarietà. Cosa che magari mi è successo negli altri sport, oggi c’è la totale disponibilità, quindi anche questo vorrei smettere, a parole che vediamo, ma a parole che tutti parlano, credo che hanno capito la gravità del momento”.