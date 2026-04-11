Colloqui Islamabad, residenti Teheran: "Speriamo siano positivi, la guerra non giova a nessuno"

Speranza ma non grande ottimismo a Teheran dove i residenti attendono l’esito dei colloqui di Islamabad, in Pakistan, tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. “Non ci si può fidare affatto della controparte, gli Stati Uniti. Anche se ottenessimo risultati concreti e definitivi, c’è comunque la possibilità che l’accordo salti”, spiega un uomo in strada mentre una donna si augura di avere buone notizie: “(La guerra) è durata abbastanza; entrambe le parti si sono rese conto che con la guerra non stavano ottenendo nulla”.