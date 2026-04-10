Claudio Amendola: “Il cinema dà tanto ma se non appartieni a qualche circolo è difficile”

“Per la scelta dei ragazzi nuovi è stato molto utile l’incontro che abbiamo avuto. Loro sanno cosa vogliono fare con questo mestiere. Poi sarà lunga, sarà dura, sarà complicata, soprattutto con questo mestiere che ti da tantissimo quando lavori ma quando lavori meno ti da molti dispiaceri. Quindi io applaudo a chi decide di farlo soprattutto quando non ha tessere di circolo”. Claudio Amendola. nel corso della presentazione dell’ultima stagione de I Cesaroni al Teatro Palladium di Roma, polemizza durante con il mondo del cinema spesso legato a logiche di “appartenenza”. “Io comunque me la sono sempre cavata abbastanza bene- aggiunge Amendola – riesco a fare sempre quel film l’anno, di solito mi ha dato grandi soddisfazioni e devo tantissimo al cinema, grandissima parte della mia carriera la devo proprio a tanti film, belli e meno belli, importanti o meno”. “Oggi, devo dire la verità, facendo televisione, non solo con i Cesaroni, io mi sento a casa” ha concluso.