I Cesaroni 7, presentata la nuova serie e Garbatella impazzisce

Dopo dodici anni di attesa tornano I Cesaroni. Una serie collaudata che abbraccia diverse generazioni ambientata nello storico quartiere di Garbatella che oggi ha voluto tributargli un caloroso benvenuto al cinema Palladium. Tra i protagonisti più gettonati, Matteo Branciamore, che nella serie interpreta Marco Cesaroni ma il più bello per tutti è Mimmo, al secolo Federico Russo: “Era un bambino – ci spiega una delle tante fan presenti davanti al teatro – ma è cresciuto benissimo”. Nelle precedenti serie Russo era un bambino, il figlio più piccolo di Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) ma ora cresciuto fa l’insegnante di sostegno in una scuola.