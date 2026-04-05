Iran, Giorgia Meloni in Qatar: "Nel Golfo si decide nostra sicurezza e futuro economico, giusto esserci"

Giorgia Meloni ha dichiarato sabato in un videomessaggio che la sua missione nel Golfo mirava a dimostrare solidarietà ai paesi «che continuano a subire attacchi ingiustificati da parte dell’Iran», occupandosi al contempo degli interessi italiani in materia di sicurezza ed energia. Meloni è la prima leader dell’Ue a recarsi nel Golfo dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, e ha visitato Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti nel corso di una visita di due giorni. «Penso che sia importante per l’Italia, in un momento così difficile, essere presente nei luoghi in cui si decide una parte fondamentale della nostra sicurezza, e anche del nostro futuro economico», ha detto Meloni nel video girato mentre veniva accompagnata in auto attraverso Doha, in Qatar.