Savona, sequestrati oltre tre quintali di cocaina purissima

I militari del Comando Provinciale di Savona, con il supporto dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e dei funzionari del Reparto Anti-frode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona, hanno sequestrato presso lo scalo portuale di Vado Ligure 300 panetti contenenti oltre tre quintali di sostanza stupefacente che, a seguito di ana-lisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere cocaina purissima.

L’ingente quantitativo di cocaina era occultato in un carico di platani, all’interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. I 340 chilogrammi di cocaina sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali un guadagno al dettaglio stimato intorno ai 120 milioni di euro.

L’operazione è il risultato di un’intensa attività di analisi e controllo, effettuata sulle rotte commerciali che collegano il Sud America con il porto di Vado Ligure, e che rappresenta un importante crocevia dei flussi commerciali per l’Europa.