Iran, Trump: “Accordo entro 48 ore o vi faremo saltare in aria”. Teheran rifiuta di aprire Hormuz in cambio del cessate il fuoco temporaneo

La tensione in Iran resta alta, mentre online si sono diffusi rumors su un presunto ricovero di Donald Trump in ospedale al Walter Reed National Military Medical Center, dopo che la Casa Bianca ha annunciato che non erano in programma apparizioni pubbliche del presidente Usa. Lo scrive il Mirror, evidenziando che il portavoce personale di Trump, Steven Cheung, è stato costretto a smentire. Lo ha fatto con un post pubblicato su X, in cui ha scritto: “Non c’è mai stato un presidente che abbia lavorato più duramente per il popolo americano del presidente Trump. In questo fine settimana di Pasqua sta lavorando senza sosta alla Casa Bianca e nello Studio Ovale”. “Dio lo benedica”, ha concluso il portavoce. Intanto su Truth, Trump ha annunciato che gli Usa hanno recuperato il pilota disperso in Iran: “Sono entusiasta di comunicarvi che ora è sano e salvo!”

Guerra in Iran Inizio diretta: 05/04/26 07:16 Fine diretta: 05/04/26 23:00