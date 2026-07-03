Ucraina, sale a 30 morti e 92 feriti bilancio attacco russo su Kiev

È salito ad almeno 30 morti e 92 feriti in Ucraina il bilancio del massiccio attacco russo avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì sulla capitale Kiev. Nel frattempo i soccorritori proseguono nel loro lavoro tra le macerie di un edificio colpito nella capitale ucraina.

Mosca ha bombardato Kiev con droni e missili per 11 ore, sostenendo che si è trattato di una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro le infrastrutture petrolifere russe. Forti esplosioni hanno scosso la capitale ucraina, dove oltre 50.000 persone si sono rifugiate nelle stazioni della metropolitana dopo che le autorità avevano diramato avvisi di allerta per un possibile attacco aereo.