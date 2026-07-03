Londra, ritrovata rara copia della Dichiarazione di Indipendenza Usa

Gli Archivi Nazionali di Londra hanno rivelato la scoperta di una rara edizione della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti del 1776. I ricercatori hanno rinvenuto la rara copia antica del documento fondativo americano, stampata pochi giorni dopo la firma dell’originale, avvenuta il 4 luglio 1776, per diffondere la notizia che 13 colonie nordamericane ribelli avevano interrotto i rapporti con la Gran Bretagna.

Si tratta di una delle sole 11 copie originali della cosiddetta edizione di Exeter della Dichiarazione di cui si ha notizia, e l’unica identificata al di fuori degli Stati Uniti, hanno comunicato gli Archivi Nazionali presentando il ritrovamento ai giornalisti. Questa versione fu stampata a Exeter, nel New Hampshire, tra il 16 e il 19 luglio 1776.

La copia fu requisita dagli inglesi a bordo della Dalton, una nave sotto il comando del Congresso Continentale, con ordini firmati dal suo presidente, John Hancock. La Dalton, una nave corsara da 18 cannoni, era una imbarcazione privata che combatteva sotto l’egida del Congresso Continentale per integrare la piccola flotta della nuova nazione. Si ritiene che il capitano della Dalton avrebbe letto i suoi ordini, come era consuetudine, e anche la dichiarazione stessa.

Il capitano Thomas Fitzherbert, comandante della HMS Raisonnable da 64 cannoni, inseguì la Dalton per sette ore la vigilia di Natale del 1776 prima di catturarla al largo delle coste del Portogallo. L’equipaggio di 120 uomini della Dalton fu imprigionato a Plymouth, in Inghilterra, in condizioni disumane.