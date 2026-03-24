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martedì 24 marzo 2026

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Iran, Fadlun: “La nostra comunità vive blindata”

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(LaPresse) In questa fase di conflitto in Medioriente “stiamo vivendo con la consapevolezza che esistono dei rischi, ma anche con una ragionevole tranquillità: la zona della comunità ebraica è protetta e il governo e il ministero dell’Interno si adoperano in ogni modo per garantire agli ebrei una vita il più possibile ordinaria. Anche se non è del tutto tale, perché viviamo blindati. Percepiamo un’intolleranza e manifestazioni di odio inconsulte che davvero non vedevamo da decenni, e che avvertiamo oggi”. Così il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, parlando della guerra in Iran a margine della cerimonia di commemorazione dell’82º anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, a Roma.