Usa, virus colpisce oltre 120 passeggeri su nave da crociera

Almeno 125 passeggeri e membri dell’equipaggio di una nave da crociera della Princess Cruises, attraccata a San Francisco giovedì 2 luglio, sono stati contagiati da un virus intestinale durante una crociera di andata e ritorno di 20 giorni da San Francisco al Canada e all’Alaska.

Durante il viaggio della Ruby Princess, 102 passeggeri e 23 membri dell’equipaggio sono stati colpiti dal norovirus, secondo quanto dichiarato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti. Il norovirus è altamente contagioso e si diffonde spesso attraverso il cibo o le superfici, soprattutto in ambienti affollati. Per molte persone si tratta di una malattia di breve durata, ma può essere pericolosa per le persone con patologie preesistenti, i bambini piccoli e gli anziani di età pari o superiore a 65 anni. I sintomi includono vomito improvviso, diarrea e dolore addominale che possono durare fino a tre giorni.

L’epidemia a bordo della Ruby Princess, salpata il 12 giugno, è stata segnalata al CDC sabato scorso, hanno dichiarato i funzionari, aggiungendo che non tutte le persone infette si sono ammalate contemporaneamente, né all’arrivo o alla partenza della nave dal porto. A bordo della Ruby Princess c’erano 3.032 passeggeri e 1.144 membri dell’equipaggio, ha precisato il CDC.

La Princess Cruises ha dichiarato in un comunicato che l’equipaggio della nave ha reagito tempestivamente e ha implementato “protocolli di sanificazione rafforzati in tutta la nave”. La nave verrà pulita e disinfettata a fondo prima di ripartire per il suo prossimo viaggio, ha aggiunto la compagnia. Finora quest’anno, sono stati segnalati sette focolai di malattie a bordo di navi da crociera nella giurisdizione del CDC, per lo più causati dal norovirus.